Інтерфакс-Україна
Події
16:32 02.06.2025

Зеленський і партнери на Саміті у Вільнюсі погодилися на нові рішення для підтримки оборони України

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Зеленський і партнери на Саміті у Вільнюсі погодилися на нові рішення для підтримки оборони України
Фото: https://www.president.gov.ua

Україна погодилася з партнерами щодо спільних рішень, які посилять безпеку, будуть нові оборонні пакети, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами Саміту країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн.

"Сьогодні ми погодилися з нашими партнерами щодо декількох спільних рішень, які посилять нашу безпеку навіть більше. Дякую кожному з вас за готовність допомогти. Будуть нові оборонні пакети, будуть нові інвестиції в українське виробництво зброї, особливо дронів. Україна може виробляти набагато більше", - сказав Зеленський на пресконференції у понеділок.

Президент повідомив, що Україна бачить ці інвестиції партнерів як спосіб надання цим партнерам пріоритетного доступу до поповнення їхніх арсеналів після закінчення війни.

Теги: #оборона #зеленський #вільнюський_саміт

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