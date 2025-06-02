Українська сторона у Стамбулі офіційно передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути - Єрмак

Українська сторона на перемовинах у Стамбулі передала російській стороні список незаконно депортованих або примусово утримуваних українських дітей, яких потрібно повернути, повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьогодні під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. Йдеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях", - написав він у телеграмі у понеділок.

Він нагадав, що ще у березні на зустрічі в Джидді Україна підтвердила готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою.

"Повернення українських дітей - невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів. Чекаємо відповіді. М’яч на полі росії. Справжня добросовісність - це не слова, а дії. І тепер саме час це довести", - наголосив керівник Офісу президента України.

Як повідомлялося, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд українсько-російських перемовин.