Інтерфакс-Україна
Події
16:17 02.06.2025

Українська сторона у Стамбулі офіційно передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути - Єрмак

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Українська сторона у Стамбулі офіційно передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути - Єрмак

Українська сторона на перемовинах у Стамбулі передала російській стороні список незаконно депортованих або примусово утримуваних українських дітей, яких потрібно повернути, повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьогодні під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. Йдеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях", - написав він у телеграмі у понеділок.

Він нагадав, що ще у березні на зустрічі в Джидді Україна підтвердила готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою.

"Повернення українських дітей - невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів. Чекаємо відповіді. М’яч на полі росії. Справжня добросовісність - це не слова, а дії. І тепер саме час це довести", - наголосив керівник Офісу президента України.

Як повідомлялося, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд українсько-російських перемовин.

Теги: #єрмак #переговори #стамбул

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