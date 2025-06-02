Інтерфакс-Україна
Події
15:34 02.06.2025

Зеленський і прем’єр Фінляндії обговорили інвестиції в українське виробництво зброї

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Зеленський і прем’єр Фінляндії обговорили інвестиції в українське виробництво зброї
Фото: https://www.president.gov.ua

В рамках Саміту країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо оборонну підтримку, зокрема, інвестиції в українське виробництво зброї.

"Вільнюс. Під час зустрічі з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо обговорили оборонну підтримку України, співпрацю в межах коаліції укриттів та членство в ЄС. Найголовніше – інвестиції в українське виробництво зброї та співвиробництво. Розповів про наш проєкт "Лінія дронів", що вже довів свою ефективність. Обговорили, як можна масштабувати", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Окремо сторони обговорили дипломатію. "Очікуємо від сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі реального результату: припинення вогню, обміну полоненими, повернення дітей і зустрічі на рівні лідерів", - додав Зеленський.

Він подякував Орпо та народу Фінляндії за всю надану підтримку.

Теги: #саміт #зеленський #фінляндія

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