Президентка Єврокомісії обговорила з сенатором Гремом нові санкції ЄС та США для РФ, включаючи зниження ціни на нафту

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з сенатором США Ліндсі Гремом нові санкції Європейського союзу та Сполучених Штатів для Росії, які також будуть включати зниження граничної ціни на російську нафту.

Про це фон дер Ляєн повідомила у понеділок на своїй сторінці в соцмережі Х. "Гарна дискусія з Ліндсі Гремом. ЄС готує свій 18-й пакет жорстких санкцій, включаючи зниження граничної ціни на сиру нафту. Ці кроки, вжиті разом із заходами США, різко посилять спільний вплив наших санкцій", - написала президентка Єврокомісії.

Зустріч пройшла ранком понеділка у Берліні, повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньйо.

Як відомо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем є ініціатором законопроекту, який передбачає введення вторинних мит на імпорт нафти, газу, урану та інших продуктів із Росії. Згідно з документом, санкції включатимуть підвищення мит на імпорт у США з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ чи уран, до 500 відсотків.