Інтерфакс-Україна
Події
15:05 02.06.2025

Президентка Єврокомісії обговорила з сенатором Гремом нові санкції ЄС та США для РФ, включаючи зниження ціни на нафту

1 хв читати
Президентка Єврокомісії обговорила з сенатором Гремом нові санкції ЄС та США для РФ, включаючи зниження ціни на нафту

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з сенатором США Ліндсі Гремом нові санкції Європейського союзу та Сполучених Штатів для Росії, які також будуть включати зниження граничної ціни на російську нафту.

Про це фон дер Ляєн повідомила у понеділок на своїй сторінці в соцмережі Х. "Гарна дискусія з Ліндсі Гремом. ЄС готує свій 18-й пакет жорстких санкцій, включаючи зниження граничної ціни на сиру нафту. Ці кроки, вжиті разом із заходами США, різко посилять спільний вплив наших санкцій", - написала президентка Єврокомісії.

Зустріч пройшла ранком понеділка у Берліні, повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньйо.

Як відомо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем є ініціатором законопроекту, який передбачає введення вторинних мит на імпорт нафти, газу, урану та інших продуктів із Росії. Згідно з документом, санкції включатимуть підвищення мит на імпорт у США з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ чи уран, до 500 відсотків.

Теги: #урсула_фон_дер_ляєн #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:23 28.05.2025
У 18-му пакеті санкцій ЄС проти РФ можуть бути "сильні речі" – Зеленський

У 18-му пакеті санкцій ЄС проти РФ можуть бути "сильні речі" – Зеленський

10:21 28.05.2025
Невведення санкцій з боку США призведе до підняття морального духу в РФ, переконаний Зеленський

Невведення санкцій з боку США призведе до підняття морального духу в РФ, переконаний Зеленський

20:13 25.05.2025
Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

11:09 23.05.2025
У Сенаті США готові до санкцій проти РФ за відсутності прогресу щодо припинення вогню в Україні

У Сенаті США готові до санкцій проти РФ за відсутності прогресу щодо припинення вогню в Україні

09:54 22.05.2025
Сенатори США Блюменталь і Грем зібрали понад 80 голосів на підтримку законопроєкту про жорсткі вторинні санкції проти РФ

Сенатори США Блюменталь і Грем зібрали понад 80 голосів на підтримку законопроєкту про жорсткі вторинні санкції проти РФ

13:26 21.05.2025
Сибіга: Підвищення ціни війни для Росії та путінських друзів — це вірний шлях до миру

Сибіга: Підвищення ціни війни для Росії та путінських друзів — це вірний шлях до миру

12:28 21.05.2025
ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

16:26 20.05.2025
Фон дер Ляєн: настав час посилити тиск на Росію, 18-й пакет санкцій вже готується

Фон дер Ляєн: настав час посилити тиск на Росію, 18-й пакет санкцій вже готується

18:39 19.05.2025
Голова ЄК заявила, що угода з Великою Британією про оборонне партнерство посилить співробітництво в цій сфері, посилить підтримку України

Голова ЄК заявила, що угода з Великою Британією про оборонне партнерство посилить співробітництво в цій сфері, посилить підтримку України

11:46 17.05.2025
Без сильніших санкцій в РФ не шукатимуть реальної дипломатії – Зеленський

Без сильніших санкцій в РФ не шукатимуть реальної дипломатії – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Перемовини у Стамбулі завершилися – Зеленський

Українська сторона у Стамбулі офіційно передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути - Єрмак

Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю поранено 12 співробітників ДСНС – ОВА

Під час зустрічі у Стамбулі розглянуть умови перемир'я, зустріч на рівні лідерів - МЗС Туреччини

Друга зустріч делегацій України та РФ розпочалася у палаці Чираган у Стамбулі

ОСТАННЄ

Перемовини у Стамбулі завершилися – Зеленський

Українська сторона у Стамбулі офіційно передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути - Єрмак

CEMARK відкрила перший в Україні технічний хаб у сфері будівельних матеріалів

Нацполіція проводить обшуки на об’єктах "Київводоканалу"

Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю поранено 12 співробітників ДСНС – ОВА

Міноборони у травні допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки

Зеленський і прем’єр Фінляндії обговорили інвестиції в українське виробництво зброї

Під час зустрічі у Стамбулі розглянуть умови перемир'я, зустріч на рівні лідерів - МЗС Туреччини

Друга зустріч делегацій України та РФ розпочалася у палаці Чираган у Стамбулі

Дитбудок в Чернігівської області отримав гумдопомогу з Латвії на EUR40 тис – МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА