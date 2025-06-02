Інтерфакс-Україна
Події
14:49 02.06.2025

Друга зустріч делегацій України та РФ розпочалася у палаці Чираган у Стамбулі

2 хв читати
Друга зустріч делегацій України та РФ розпочалася у палаці Чираган у Стамбулі

Другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ розпочався у турецькому Стамбулі у понеділок, 2 червня.

Зустріч, як під час першого раунду 16 травня, проходить у палаці Чираган за координації турецької сторони.

Українська делегація у понеділок, 2 червня, прибула до Стамбула, де відбудеться другий раунд переговорів між Україною та РФ. Як повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, зустріч запланована по обіді.

Турецькі ЗМІ писали, що переговори розпочнуться о 13-й годині за київським часом.

Також вранці у Стамбулі перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації, позаштатний радник голови Офісу президента, Олександр Бевз провели зустріч з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії. Сторони скоординували позиції напередодні сьогоднішньої зустрічі української та російської делегацій.

Пізніше президент України Володимир Зеленський перед Самітом країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн 2 червня заявив не впевнений, що росіяни будуть готові до продуктивної зустрічі у Стамбулі, проте для України важливим є питання припинення вогню і повернення дітей, яких викрала Росія. Також президент наголосив, що якщо Росія підірве початкову програму для перемовин у Стамбулі (припинення вогню, звільнення полонених і повернення викрадених дітей), тоді необхідно терміново ввести нові сильні санкції проти РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації у Стамбулі. ЇЇ очолює міністр оборони Рустем Умєров. Також до складу делегації увійшли, зокрема радник керівника Офісу президента Олександр Бевз, заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ Олександр Дьяков, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Олексій Шевченко.

Делегацію РФ, як і під час першого раунду переговорів 16 травня, очолює помічник Володимира Путіна - Володимир Мединський.

Як повідомлялося, 28 травня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна виконала свою частину домовленостей на першій зустрічі у Стамбулі 16 травня та передала Росії документ, який відображає українську позицію щодо умов припинення вогню., однак російська сторона затягує виконання цієї домовленості.

У вечірньому зверненні 1 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що "росіяни свій "меморандум" так і не передали нікому". За його словами, документа немає ні в української, ні в турецької, ні в американської сторони.

Теги: #переговори #стамбул #делегації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 02.06.2025
Перемовини у Стамбулі завершилися – Зеленський

Перемовини у Стамбулі завершилися – Зеленський

16:17 02.06.2025
Українська сторона у Стамбулі офіційно передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути - Єрмак

Українська сторона у Стамбулі офіційно передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути - Єрмак

15:03 02.06.2025
Під час зустрічі у Стамбулі розглянуть умови перемир'я, зустріч на рівні лідерів - МЗС Туреччини

Під час зустрічі у Стамбулі розглянуть умови перемир'я, зустріч на рівні лідерів - МЗС Туреччини

14:05 02.06.2025
У палаці Чираган у Стамбулі невдовзі розпочнеться друга зустріч делегацій України та РФ

У палаці Чираган у Стамбулі невдовзі розпочнеться друга зустріч делегацій України та РФ

13:01 02.06.2025
Потрібні нові сильні санкції проти РФ, якщо зустріч у Стамбулі буде безрезультатною, – Зеленський

Потрібні нові сильні санкції проти РФ, якщо зустріч у Стамбулі буде безрезультатною, – Зеленський

12:36 02.06.2025
Зеленський про перемовини у Стамбулі: Важливими є питання припинення вогню і повернення викрадених дітей

Зеленський про перемовини у Стамбулі: Важливими є питання припинення вогню і повернення викрадених дітей

11:07 02.06.2025
Переговори України і РФ у Стамбулі плануються на 13:00 - МЗС Туреччини

Переговори України і РФ у Стамбулі плануються на 13:00 - МЗС Туреччини

19:52 01.06.2025
Уже з'явився текст мирних пропозицій від України для угоди з РФ

Уже з'явився текст мирних пропозицій від України для угоди з РФ

19:16 01.06.2025
Зеленський затвердив делегацію для участі у другому переговорному процесі з РФ у Туреччині

Зеленський затвердив делегацію для участі у другому переговорному процесі з РФ у Туреччині

17:54 01.06.2025
Старт переговорів делегацій у Стамбулі планується о 13:00 понеділка

Старт переговорів делегацій у Стамбулі планується о 13:00 понеділка

ВАЖЛИВЕ

Перемовини у Стамбулі завершилися – Зеленський

Українська сторона у Стамбулі офіційно передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути - Єрмак

Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю поранено 12 співробітників ДСНС – ОВА

Під час зустрічі у Стамбулі розглянуть умови перемир'я, зустріч на рівні лідерів - МЗС Туреччини

Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва – Зеленський

ОСТАННЄ

CEMARK відкрила перший в Україні технічний хаб у сфері будівельних матеріалів

Нацполіція проводить обшуки на об’єктах "Київводоканалу"

Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю поранено 12 співробітників ДСНС – ОВА

Міноборони у травні допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки

Зеленський і прем’єр Фінляндії обговорили інвестиції в українське виробництво зброї

Президентка Єврокомісії обговорила з сенатором Гремом нові санкції ЄС та США для РФ, включаючи зниження ціни на нафту

Дитбудок в Чернігівської області отримав гумдопомогу з Латвії на EUR40 тис – МЗС

Град і шквали очікуються подекуди в Україні ввечері та у вівторок

У Парижі за останню добу затримали близько 80 осіб через заворушення після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів

З ТОТ врятовано українських юнака та юначку – Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА