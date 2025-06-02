Інтерфакс-Україна
Події
13:32 02.06.2025

"Укрнафта" у 2025р. перерахувала на підтримку мобілізованим співробітникам вже 17,8 млн грн

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"Укрнафта" у 2025р. перерахувала на підтримку мобілізованим співробітникам вже 17,8 млн грн

ПАТ "Укрнафта" продовжує підтримувати мобілізованих колег і цьогоріч вже спрямувало понад 17,8 млн грн на допомогу співробітникам, які долучилися до ЗСУ, та їхнім бригадам.

"Ці кошти були використані для закупівлі необхідної техніки та спорядження: автомобілів, шин, дронів, систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), засобів звʼязку, зарядних станцій, генераторів, засобів індивідуального захисту та різного типу комплектуючих", - повідомила компанія в Facebook у понеділок.

Наразі в Збройних силах України служать понад 1000 її співробітників "Укрнафти".

"Ukrnafta системно підтримує своїх людей, забезпечуючи їх необхідним для служби. Окрім того, компанія піклується про сімʼї військовослужбовців та впроваджує програму адаптації ветеранів після повернення", - зазначили в компанії.

Як повідомляло товариство у травні, "Укрнафта" разом з фондом "Повернись живим" передала на фронт зброю та обладнання на 1,235 млрд грн: FPV-дрони, авіаційні комплекси, квадрокоптери, міномети, гранатомети, кулемети, пікапи, позашляховики, мобільні майстерні, засоби РЕБ та РЕР, бронежилети, прилади нічного бачення, генератори та старлінки.

Чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" за результатами 2024 року склав 16,38 млрд грн.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні. Володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На балансі компанії 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони. 

Теги: #кошти #мобілізовані #укрнафта

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