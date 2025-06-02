Інтерфакс-Україна
Події
12:36 02.06.2025

Зеленський про перемовини у Стамбулі: Важливими є питання припинення вогню і повернення викрадених дітей

1 хв читати
Зеленський про перемовини у Стамбулі: Важливими є питання припинення вогню і повернення викрадених дітей
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський не впевнений, що росіяни будуть готові до продуктивної зустрічі у Стамбулі, проте для України важливим є питання припинення вогню і повернення дітей, яких викрала Росія.

"Зараз паралельно в Стамбулі, в цю годину, перебуває наша команда. Я говорив з моїм міністром оборони рано вранці - тож вони готуються до зустрічі. Я не впевнений, що росіяни будуть готові до продуктивних зустрічей, але ми завжди маємо розраховувати на певні рішення", - сказав Зеленський під час дорстепу на Саміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн.

"Для нас дуже важливим є безумовне припинення вогню, а також гуманітарні питання щодо повернення викрадених дітей…і зробити все для інших в'язнів, цивільних в'язнів і журналістів, політичних в'язнів", - додав президент.

Він наголосив на важливості повернення їх усіх додому.

Теги: #переговори #стамбул

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:01 02.06.2025
Потрібні нові сильні санкції проти РФ, якщо зустріч у Стамбулі буде безрезультатною, – Зеленський

Потрібні нові сильні санкції проти РФ, якщо зустріч у Стамбулі буде безрезультатною, – Зеленський

12:28 02.06.2025
У Стамбулі Кислиця та Бевз узгодили позиції з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії напередодні перемовин

У Стамбулі Кислиця та Бевз узгодили позиції з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії напередодні перемовин

11:07 02.06.2025
Переговори України і РФ у Стамбулі плануються на 13:00 - МЗС Туреччини

Переговори України і РФ у Стамбулі плануються на 13:00 - МЗС Туреччини

09:36 02.06.2025
Українська делегація прибула до Стамбула - речник МЗС

Українська делегація прибула до Стамбула - речник МЗС

19:52 01.06.2025
Уже з'явився текст мирних пропозицій від України для угоди з РФ

Уже з'явився текст мирних пропозицій від України для угоди з РФ

19:16 01.06.2025
Зеленський затвердив делегацію для участі у другому переговорному процесі з РФ у Туреччині

Зеленський затвердив делегацію для участі у другому переговорному процесі з РФ у Туреччині

17:54 01.06.2025
Старт переговорів делегацій у Стамбулі планується о 13:00 понеділка

Старт переговорів делегацій у Стамбулі планується о 13:00 понеділка

15:07 01.06.2025
Українську делегацію в Стамбул очолить міністр оборони Умєров - Зеленський

Українську делегацію в Стамбул очолить міністр оборони Умєров - Зеленський

07:54 01.06.2025
Келлог: Нам потрібно бачити розсудливість з боку росіян також

Келлог: Нам потрібно бачити розсудливість з боку росіян також

04:04 01.06.2025
Трамп і Рубіо ухвалять відповідні рішення за результатами переговорів України й РФ через два тижні– Держдеп

Трамп і Рубіо ухвалять відповідні рішення за результатами переговорів України й РФ через два тижні– Держдеп

ВАЖЛИВЕ

Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва – Зеленський

СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ: уразила 41 ворожий літак стратегічної авіації – Малюк

РФ окупувала вже понад 120 кв.км Сумської області, стверджують у DeepState, у Генштабі ЗСУ не підтверджують

Зеленський прибув до Вільнюса для участі у cаміті

В РФ знищено не менше 13 літаків – ЦПД

ОСТАННЄ

Міносвіти запустило платформу для реєстрації на програму українознавчого компонента для дітей за кордоном

Тшасковський привітав Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі

Фільм "Еверест без меж" про підкорення Гімалаїв ветеранами ГУР з ампутаціями вийшов на екрани

Тепла погода з дощами очікує Україну найближчими днями

Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва – Зеленський

СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ: уразила 41 ворожий літак стратегічної авіації – Малюк

РФ окупувала вже понад 120 кв.км Сумської області, стверджують у DeepState, у Генштабі ЗСУ не підтверджують

Зеленський і партнери під час саміту у Вільнюсі обговорять Коаліцію охочих

Жителя Луганської області засуджено до довічного ув'язнення за держзраду

Безробітний киянин на замовлення РФ готував серію терактів у столиці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА