Зеленський про перемовини у Стамбулі: Важливими є питання припинення вогню і повернення викрадених дітей

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Президент України Володимир Зеленський не впевнений, що росіяни будуть готові до продуктивної зустрічі у Стамбулі, проте для України важливим є питання припинення вогню і повернення дітей, яких викрала Росія.

"Зараз паралельно в Стамбулі, в цю годину, перебуває наша команда. Я говорив з моїм міністром оборони рано вранці - тож вони готуються до зустрічі. Я не впевнений, що росіяни будуть готові до продуктивних зустрічей, але ми завжди маємо розраховувати на певні рішення", - сказав Зеленський під час дорстепу на Саміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн.

"Для нас дуже важливим є безумовне припинення вогню, а також гуманітарні питання щодо повернення викрадених дітей…і зробити все для інших в'язнів, цивільних в'язнів і журналістів, політичних в'язнів", - додав президент.

Він наголосив на важливості повернення їх усіх додому.