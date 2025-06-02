Зеленський і партнери під час саміту у Вільнюсі обговорять Коаліцію охочих

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Президент України Володимир Зеленський разом з партнерами обговорить гарантії безпеки для України під час Саміту країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн, зокрема, Коаліцію охочих і ППО.

"І я вважаю, що буде дуже необхідно зустрітися з іншими партнерами, щоб обговорити дуже важливі питання для України, для Європи, безпеку Європи, гарантії безпеки для України. Ми також обговоримо коаліцію охочих, і я сподіваюся, що ми – ми дуже близькі до важливих рішень, а також до нагальних питань, які є дуже важливими, необхідними для України, українського народу", - сказав Зеленський під час дорстепу у понеділок.

"Це наша оборона, Patriot та інші системи ППО, тому це дуже важливо", - додав президент.