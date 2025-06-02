Зеленський розраховує на плідну співпрацю з Польщею і особисто Навроцьким

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі та повідомив, що розраховує на плідну співпрацю.

'Польща, яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації. Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру", - написав Зеленський у соцмережі Х у понеділок.

"Розраховую на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з паном президентом", - додав глава Української держави.

Як повідомлялося, кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький став переможцем другого туру президентських виборів у Польщі.