Інтерфакс-Україна
Події
11:04 02.06.2025

Зеленський розраховує на плідну співпрацю з Польщею і особисто Навроцьким

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Зеленський розраховує на плідну співпрацю з Польщею і особисто Навроцьким
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі та повідомив, що розраховує на плідну співпрацю.

'Польща, яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації. Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру", - написав Зеленський у соцмережі Х у понеділок.

"Розраховую на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з паном президентом", - додав глава Української держави.

Як повідомлялося, кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький став переможцем другого туру президентських виборів у Польщі.

Теги: #навроцький #зеленський

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