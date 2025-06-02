Росіяни обстріляли район Херсона, постраждали дві жінки

Російські війська вранці понеділка обстріляли з артилерії один з районів Херсона, постраждали дві жінки, повідомила пресслужба ОВА.

"Орієнтовно о 04:30 росіяни обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, через ворожу атаку дві жінки, 73 та 70 років, дістали вибухові травми і контузії. В момент удару вони перебували вдома.

Бригада "швидкої" надала потерпілим медичну допомогу на місці.