Інтерфакс-Україна
Події
08:53 02.06.2025

Росіяни обстріляли район Херсона, постраждали дві жінки

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Російські війська вранці понеділка обстріляли з артилерії один з районів Херсона, постраждали дві жінки, повідомила пресслужба ОВА.

"Орієнтовно о 04:30 росіяни обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, через ворожу атаку дві жінки, 73 та 70 років, дістали вибухові травми і контузії. В момент удару вони перебували вдома.

Бригада "швидкої" надала потерпілим медичну допомогу на місці.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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