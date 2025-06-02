Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини три людини загинули та 19 постраждали

Російські війська у неділю обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали 19 людей, серед них 2 дитини, та троє загинули, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 19 - дістали поранення, з них - 2 дитини", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Дудчани, Білозерка, Берислав, Широка Балка, Станіслав, Козацьке, Антонівка, Одрадокам'янка, Тягинка, Шевченківка, Львове, Комишани, Нова Кам'янка, Садове, Велетенське, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис Костирка, Микільське, Милове, Ольгівка, Понятівка, Республіканець, Саблуківка, Розлив, Софіївка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони, станцію техобслуговування, складські приміщення, господарчі споруди, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Також глава ОВА зазначив, що під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136".