Інтерфакс-Україна
Події
07:21 02.06.2025

На Житомирщині чоловік кинув гранату у натовп, шестеро людей отримали поранення

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На Житомирщині чоловік кинув гранату у натовп, шестеро людей отримали поранення

На Житомирщині повідомили про підозру чоловікові, який кинув бойову гранату в натовп людей, повідомила Житомирська обласна прокуратура.

Інцидент трапився 30 травня близько 23:00. Між 35-річним мешканцем Житомира та групою з чотирьох чоловіків виник конфлікт на ґрунті особистої неприязні. Через це у підозрюваного виник умисел на вчинення злочину.

Зазначається, що він прийшов до свого помешкання, взяв гранату і повернувся з нею до кривдників. Далі він привів її у бойове положення і кинув, після чого стався вибух.

У результаті інциденту постраждали четверо учасників конфлікту та двоє випадкових перехожих, які отримали множинні мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичних закладів міста.

Оперативники поліції, СБУ і працівники прокуратури затримали нападника по гарячих слідах. Йому інкримінували закінченний замах на умисне вбивство або умисне протиправне заподіяння смерті двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1,5 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

 

Теги: #постраждалі #граната #житомирська_область

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