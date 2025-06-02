У Києві побудують укриття подвійного призначення

У Дарницькому районі побудують укриття подвійного призначення площею майже 160 кв. м., повідомив очільник районної державної адміністрації (РДА) Олександр Ковтунов.

"Це не просто укриття - воно є частиною більшого об’єкта на 3123 м², де також буде підземний паркінг на 70 машин, ресторан McDonald’s з McDrive та 99 посадковими місцями", - написав він в телеграмі.

Запуск будівництва планується вже цього літа. Площа укриття майже 160 квадратних метрів.

За його словами, укриття вміщуватиме більше 200 осіб, буде доступне для осіб з інвалідністю та відкриватиметься автоматично під час повітряної тривоги.

"Це перше в Києві укриття, збудоване приватним бізнесом під час повномасштабної війни. Безпека - це не чиясь окрема відповідальність. Це спільна справа", - наголосив очільник РДА.