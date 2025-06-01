Інтерфакс-Україна
Події
20:19 01.06.2025

Армія РФ з початку року втратила майже 146 тис. військових та понад 1 тис. танків – ОСУВ "Хортиця"

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Армія РФ з початку року втратила майже 146 тис. військових та понад 1 тис. танків – ОСУВ "Хортиця"

Російська армія з початку року втратила майже 146 тис. військових та понад тисячу танків, повідомляє оперативно-стратегічне угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця".

"В операційній зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" з 1 січня і до 1 червня бойові втрати російських військ в живій силі становлять майже 146 тисяч, а точніше – 145 675 осіб", - сказано в телеграмі.

Крім того, за 5 місяців 2025 року РФ втратила 1 016 танків та майже на дві тисячі бронемашин зменшилась їхня армія. Пошкоджено і знищено 1 862 ББМ. На найактивніших ділянках фронту знищено майже 5 тисяч гармат і мінометів – 4 994 одиниць.

Також чимало пошкоджено і знищено артсистем: реактивних систем залпового вогню – 115 одиниць та важких вогнеметних систем – 19.

Втрати в автомобільній і спецтехніці в зоні ОСУВ "Хортиця" становлять: автотехніки – 12 412 одиниць та спецтехніки – 6 647.

Зокрема, є втрати і у російської авіації, яка зменшилась на один літак та один гелікоптер.

 

Теги: #втрати_ворога #рф

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