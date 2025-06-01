Старт переговорів делегацій у Стамбулі планується о 13:00 понеділка

Переговори України та Росії стартують у Стамбулі в другій половині дня в понеділок, 2 червня, повідомляє державний ресурс TRTHaber.

"Переговори української та російської делегацій заплановані на завтра на 13:00 у палаці Чіраган", - повідомило видання з посиланням на джерело в МЗС Туреччини.

В Управлінні комунікацій Турецької Республіки підтвердили журналістам, що переговори делегацій призначено на 13:00 у палаці Чираган.

Як повідомлялося, українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров, який був головним переговорником і під час першого раунду 16 травня.

Як зазначив у неділю президент України Володимир Зеленський, він визначив позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок: "Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери".

Російську делегацію очолює Володимир Мединським. Москва не обнародувала пропозиції, а також заявила, що не погоджується "про чиєсь посередництво".