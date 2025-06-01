У Чорному морі – два ворожі кораблі-ракетоносії- ВМС ЗСУ

Два ворожих кораблі, обидва з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 неділі, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли чотири судна, три з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 8 суден, з них 6 продовжили рух з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/14055