Інтерфакс-Україна
Події
04:04 01.06.2025

Трамп і Рубіо ухвалять відповідні рішення за результатами переговорів України й РФ через два тижні– Держдеп

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Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила в ефірі Fox News в суботу, що Трамп і Рубіо ставляться серйозно до перебігу переговорів і ухвалять відповідні рішення через оголошений Трампом двотижневий термін.

На запитання ведучого, коли цей вже не вперше озвучуваний строк у два тижні, який "постійно рухається, насправді настане", Брюс заперечила, що "він не рухається"

"Ми маємо нещодавню заяву як президента, так і секретаря (Рубіо – ІФ-У), які зазначили, що це не є довгостроковою справою. Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями чи роками, коли ми маємо стандарти і орієнтири щодо того, що повинно відбуватися", - сказала Брюс.

Вона відзначила, що Трамп "сповнений надії" на прогрес у переговорах, але налаштований рішуче, доказом чого речниця Держдепу назвала "його недавні дуже агресивні пости в Truth Social про розчарування президентом Путіним, про те, що він знає, що він відчуває, що той змінився".

"Президент дуже відвертий щодо того, що він відчуває, є нові рамки, нові часові рамки, коли ми дізнаємося, чи вони (Україна й РФ – ІФ-У) серйозні, і вони (Трамп і Рубіо – ІФ-У) будуть приймати рішення відповідно до цього", - заявила Брюс, додавши, що вимоги США обом сторонам відомі.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/6373709394112

Теги: #сша #переговори #рф

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