Зеленський: У України і партнерів досі немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул

Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що Україна готується спільно з партнерами до нових дипломатичних кроків.

"Готуємось зараз до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та, дуже важливо, – з нашими партнерами в Сполучених Штатах", - наголосив президент.

"Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини – немає, у Сполучених Штатів – також немає, як і в інших партнерів. І поки що це виглядає не дуже серйозно", - відзначив Зеленський, додавши, що мав розмову на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом.

"Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру. Поки що бачимо тільки нові російські удари та нові російські штурми", - сказав Зеленський.