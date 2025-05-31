Сенатори США ознайомились із зусиллями України щодо повернення дітей із РФ

У Центрі захисту прав дитини в Києві відбулася зустріч уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, операційної директорки Bring Kids Back UA, радниці керівника Офісу президента Дарії Зарівної з американським сенатором Річардом Блюменталем і тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс.

Американська делегація ознайомилася з актуальною ситуацією щодо повернення українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених до Росії. Особливу увагу приділили реальним механізмам повернення дітей, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні є два основних шляхи повернення українських дітей. Перший – через дипломатичне посередництво третіх країн. На цей момент таку роль відіграють Катар, Південно-Африканська Республіка та Ватикан. Україна активно працює над розширенням кола медіаторів, з особливим акцентом на країни Глобального Півдня. Другий шлях – це рятувальні місії, які організовує держава в тісному партнерстві з громадськими та волонтерськими організаціями", – зазначила Зарівна.

Вона наголосила, що Україна надає посередникам актуальну інформацію та готова підтримувати масштабні повернення, якщо Росія співпрацюватиме.

"Депортація та примусове переміщення українських дітей – це злочин геноциду. РФ змінює дітям документи на російські, перевиховує, мілітаризує освіту. Мета – у майбутньому зробити з них солдатів російської армії, які воюватимуть проти власної батьківщини. Щоб їх урятувати, необхідна сильна міжнародна відповідь", – наголосив Лубінець.

Під час зустрічі обговорили можливість включення питання щодо повернення українських дітей до майбутнього мирного процесу, а також важливість санкційного тиску на Росію.