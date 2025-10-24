Інтерфакс-Україна
Події
10:22 24.10.2025

З тимчасово окупованої території врятували молоду маму з немовлям

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з окупації вдалося врятувати молоду маму з немовлям, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Після окупації рідного міста у 2022 році життя 23-річної дівчини перетворилося на виживання. Коли вона відмовилася отримувати російський паспорт, так звані "служби опіки" спробували забрати її новонародженого сина під приводом того, що мати нібито не може забезпечити дитину. Вона рік жила у постійному страху, ховаючись від окупаційної влади, аби не втратити дитину. Єдине, про що дівчина мріяла, - виїхати до сестри у Дніпро", - написав Єрмак в телеграм-каналі у п’ятницю.

Він повідомив, що зараз мама й малюк вже перебувають на підконтрольній території України.

"Вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб розпочати нове життя у безпеці", - зазначив керівник Офісу президента.

Теги: #bring_kids_back_ua

