Депортовані в РФ вихованці Новопетрівської спецшколи повернулися в Україну

Група українських дітей і підлітків, вихованці Новопетрівської спеціальної школи Миколаївської області, які були депортовані до РФ на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, повернулася до України у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм-каналі у четвер.

"Під час окупації частини Миколаївської області у 2022 року російські військові депортували дітей із Новопетрівської спеціалізованої школи на Миколаївщині. Серед викрадених дітей опинилися також сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Директорка закладу щосили намагалися вберегти дівчат та хлопців від окупантів. Вона відмовилася від переміщення до тимчасово окупованого Криму й шукала шляхи виїзду дітей у бік підконтрольної Україні території. Дізнавшись про це, окупанти прийшли з погрозами та у супроводі спецпідрозділу Росгвардії на військових машинах типу "Тигр" примусово перемістили дітей на лівий берег Херсонщини, а потім через окупований Крим, і потягом до Російської Федерації – у Анапу", - розповів Єрмак.

Він подякував Офісу омбудсмана, Міністерству закордонних справ "та всім партнерам, які долучилися до цього повернення".

"Діти подолали великий шлях, щоб нарешті бути в Україні. Надалі їх чекає процес реінтеграції та навчання в українських закладах освіти", - додав голова Офісу президента.

Кількість повернутих вихованців спецшколи Єрмак не уточнив.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня в межах ініціативи президента Bring Kids Back Україна повернула 1645 дітей, після чого Єрмак повідомив ще про більше ніж 81, а начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін – про чотирьох, і крім того про групу дітей віком від 10 до 17 років, не уточнивши їх чисельність.