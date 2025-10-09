Родину з дітьми вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

З тимчасово окупованої території Херсонської області у межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути родину, в якій виховують 8-річну дівчинку та 14-річного хлопця, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ще одну українську родину, в якій виховують 8-річну дівчинку та 14-річного хлопця, вдалося повернути з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Підліток має хронічне захворювання. На поки що окупованій території отримати медичну допомогу було практично неможливо – бракувало ліків, медиків і навіть елементарних умов. Дівчинка провела майже половину свого життя у страху через російських загарбників, які захопили її рідний населений пункт", - написав він у Телеграмі у четвер.

Прокудін зазначив, що наразі сім’я перебуває у безпеці та отримує всю необхідну допомогу: психологічну, гуманітарну та юридичну.

Очільник ОВА подякував за сприяння ГС "Українська мережа за права дитини".