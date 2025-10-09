Інтерфакс-Україна
Події
17:58 09.10.2025

Родину з дітьми вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

1 хв читати
Родину з дітьми вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

З тимчасово окупованої території Херсонської області у межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути родину, в якій виховують 8-річну дівчинку та 14-річного хлопця, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ще одну українську родину, в якій виховують 8-річну дівчинку та 14-річного хлопця, вдалося повернути з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Підліток має хронічне захворювання. На поки що окупованій території отримати медичну допомогу було практично неможливо – бракувало ліків, медиків і навіть елементарних умов. Дівчинка провела майже половину свого життя у страху через російських загарбників, які захопили її рідний населений пункт", - написав він у Телеграмі у четвер.

Прокудін зазначив, що наразі сім’я перебуває у безпеці та отримує всю необхідну допомогу: психологічну, гуманітарну та юридичну.

Очільник ОВА подякував за сприяння ГС "Українська мережа за права дитини".

Теги: #тот #херсонщина #bring_kids_back_ua

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:06 08.10.2025
Єрмак повідомив про повернення двох сімей з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA

Єрмак повідомив про повернення двох сімей з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA

20:03 06.10.2025
Єрмак повідомив про повернення ще трьох підлітків з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA

Єрмак повідомив про повернення ще трьох підлітків з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA

17:46 03.10.2025
Єрмак: Вдалося врятувати ще 22 українських дітей та підлітків із ТОТ

Єрмак: Вдалося врятувати ще 22 українських дітей та підлітків із ТОТ

19:08 30.09.2025
З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

17:29 30.09.2025
Повідомлено про підозру десятьом окупантам за катування цивільних на Херсонщині

Повідомлено про підозру десятьом окупантам за катування цивільних на Херсонщині

19:07 25.09.2025
Сили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області

Сили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області

18:53 24.09.2025
Лубінець: Україні вдалося повернути понад 1,6 тис. дітей, утримуваних РФ

Лубінець: Україні вдалося повернути понад 1,6 тис. дітей, утримуваних РФ

11:13 21.09.2025
Окупанти обстрілюють Херсонщину, без постраждалих - Прокудін

Окупанти обстрілюють Херсонщину, без постраждалих - Прокудін

15:58 17.09.2025
Єрмак: Ще 16 українських дітей вдалось повернути із тимчасово окупованих територій

Єрмак: Ще 16 українських дітей вдалось повернути із тимчасово окупованих територій

09:31 16.09.2025
Обстріли Херсонщини: двоє загиблих, шестеро поранених - Прокудін

Обстріли Херсонщини: двоє загиблих, шестеро поранених - Прокудін

ВАЖЛИВЕ

Пропозиція Єврокомісії щодо репараційних позик Україні має бути узгоджена лідерами ЄС до кінця осені – дипломат

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

ОСТАННЄ

Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється, діють комбіновані маршрути

Українка намагалась вивезти близько $1 млн під капотом автівки

КМДА замовить додаткові обстеження пошкодженого будинку в Солом'янському районі, в якому обвалилося перекриття

Офіс військового омбудсмена вперше представив Україну на конференції в ПАР

До "Мрії" під’єднались уже понад 2,2 тис. шкіл

В Ізраїлі очікують візит Трампа в неділю

Пропозиція Єврокомісії щодо репараційних позик Україні має бути узгоджена лідерами ЄС до кінця осені – дипломат

Школи можуть використати гейміфіковані матеріали для уроків "Захист України"

ЄС близький до погодження 19-го пакета санкцій для РФ, проблема у вимогах Словаччиною гарантій з питань, які з цим не пов’язані

П'ятьох людей поранено через удари окупантів по Одещині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА