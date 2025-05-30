Шмигаль обговорив із сенаторами США Блюменталем і Гремом посилення санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві у п’ятницю із двопартійною делегацією Сенату США на чолі з Річардом Блюменталем і Ліндсі Гремом, обговорювали посилення санкцій проти Росії та розвиток співпраці.

Як повідомив Шмигаль у телеграм-каналі, він подякував за внесення в Конгрес законопроєкту щодо посилення санкцій проти Росії. "Необхідно послабити спроможності Росії вести війну, запровадивши нищівні обмеження. Поінформував американську сторону про російські обстріли по мирних містах і цивільному населенню. Розраховуємо, що США разом зі світом дадуть на це рішучу відповідь", - написав прем'єр.

За його словами, обговорили подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів, зокрема потреби України у фінансовому та оборонному секторах. Окрему увагу приділили темі конфіскації заморожених російських активів. "Роль США у цьому питанні особливо важлива, зокрема на рівні G7. Це дієвий інструмент тиску на росію, а також вагомий ресурс для компенсації завданих Україні збитків", - зазначив Шмигаль.

Він також додав, що Україна зацікавлена в посиленні економічної співпраці зі США, зокрема в межах підписаної угоди про інвестиційний фонд.