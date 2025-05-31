Інтерфакс-Україна
Події
08:19 31.05.2025

Окупанти за добу втратили 1250 осіб та 109 од. автотехніки

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Окупанти за добу втратили 1250 осіб та 109 од. автотехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів, 2 танка, 5 бронемашини, 54 артсистеми, 145 БПЛА, а також 109 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 987330 (+1250) осіб. танків ‒ 10867 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 22652 (+5) од, артилерійських систем – 28475 (+54) од, РСЗВ – 1400 (+2) од, засоби ППО ‒ 1173 (+1) од, літаків – 372 (+0) од, гелікоптерів – 336 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38215 (+145), крилаті ракети ‒ 3265 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 50198 (+109) од, спеціальна техніка ‒ 3902 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб #втрати_ворога

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