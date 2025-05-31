Інтерфакс-Україна
Події
04:06 31.05.2025

Трамп оголосив про збільшення мит на імпорт сталі в США до 50%

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Президент США Дональд Трамп оголосив, що тарифи на імпорт сталі в США буде збільшено на 50%, що вдвічі більше за поточну ставку, повідомляє CNN.

"Ми збираємося збільшити мита на сталь у Сполучених Штатах Америки на 25%, з 25% до 50%", - сказав він під час виступу на заводі US Steel недалеко від Піттсбурга, штат Пенсільванія.

Трамп додав, що розглядає можливість введення тарифу в розмірі 40%, але керівники галузі заявили йому, що хочуть ввести тариф у розмірі 50%.

"За 25% вони можуть якось перебратися через цей паркан. За 50% ніхто не перебереться через цей паркан", - додав президент США.

Пізніше він написав, що тарифи на сталь і алюміній у розмірі 50% будуть збільшені починаючи з середи, 4 червня.

"Для мене велика честь підвищити мита на сталь і алюміній з 25% до 50% із середи, 4 червня. Наші сталеливарна та алюмінієва галузі відроджуються, як ніколи раніше. Це буде ще один великий поштовх чудових новин для наших чудових робітників сталеливарної та алюмінієвої промисловості. Зробимо Америку знову великою!", - написав він.

Джерело: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-elon-musk-news-05-30-25#cmbbaavfu00003b6mqpcpush7

https://x.com/trump_repost/status/1928592004298191029

Теги: #мита #трамп #сша #сталь

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