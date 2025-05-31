Інтерфакс-Україна
Події
03:48 31.05.2025

Удари ворожих БпЛА по Харкову спровокували пожежі - Синєгубов

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У двох районах Харкова внаслідок ударів ворожих безпілотників почалися пожежі, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Київський район. Влучання в дах на території підприємства. Спалахнула пожежа. Шевченківський район. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За попередніми даними, без постраждалих. На місці влучань працюють профільні служби.

Джерело: https://t.me/synegubov/14631

Теги: #харків #пожежі #бпла

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