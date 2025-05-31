03:48 31.05.2025
Удари ворожих БпЛА по Харкову спровокували пожежі - Синєгубов
У двох районах Харкова внаслідок ударів ворожих безпілотників почалися пожежі, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Київський район. Влучання в дах на території підприємства. Спалахнула пожежа. Шевченківський район. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
За попередніми даними, без постраждалих. На місці влучань працюють профільні служби.
Джерело: https://t.me/synegubov/14631