Удари ворожих БпЛА по Харкову спровокували пожежі - Синєгубов

У двох районах Харкова внаслідок ударів ворожих безпілотників почалися пожежі, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Київський район. Влучання в дах на території підприємства. Спалахнула пожежа. Шевченківський район. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За попередніми даними, без постраждалих. На місці влучань працюють профільні служби.

Джерело: https://t.me/synegubov/14631