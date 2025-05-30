Трамп розчарований діями Путіна та назвав Зеленського "впертим"

Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований Володимиром Путіним та нічними ударами по Україні та назвав його, а також президента Володимира Зеленського "впертими".

"Я побачив речі, які мене дуже здивували: hакети, якими обстрілюють такі міста, як Київ, під час переговорів, які, як мені здавалося, були дуже близькі до завершення. Ми збиралися вирішити проблему, а потім раптом почався ракетний обстріл... Я дуже розчарований цим", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

На зауваження журналіста, що команда американського президента "має справу з дуже впертим Володимиром Путіним", Трамп відповів: "А ще, з дуже впертим Зеленським".

Трамп повідомив про своє здивування діями Росії. Зокрема, маючи на увазі масовані удари Кремля по Україні під час проведення першого раунду переговорів між Москвою та Києвом.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=dAv3PaMnme8