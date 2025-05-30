Інтерфакс-Україна
Події
23:43 30.05.2025

Трамп розчарований діями Путіна та назвав Зеленського "впертим"

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований Володимиром Путіним та нічними ударами по Україні та назвав його, а також президента Володимира Зеленського "впертими".

"Я побачив речі, які мене дуже здивували: hакети, якими обстрілюють такі міста, як Київ, під час переговорів, які, як мені здавалося, були дуже близькі до завершення. Ми збиралися вирішити проблему, а потім раптом почався ракетний обстріл... Я дуже розчарований цим", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

На зауваження журналіста, що команда американського президента "має справу з дуже впертим Володимиром Путіним", Трамп відповів: "А ще, з дуже впертим Зеленським".

Трамп повідомив про своє здивування діями Росії. Зокрема, маючи на увазі масовані удари Кремля по Україні під час проведення першого раунду переговорів між Москвою та Києвом.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=dAv3PaMnme8

Теги: #путін #розчарування #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:43 30.05.2025
Стефанчук обговорив з сенаторами США військову підтримку України

Стефанчук обговорив з сенаторами США військову підтримку України

20:27 30.05.2025
Сенатор Грем очікує, що ділові стосунки між Україною та США будуть спрямовані на оборонну сферу

Сенатор Грем очікує, що ділові стосунки між Україною та США будуть спрямовані на оборонну сферу

20:25 30.05.2025
Шмигаль обговорив із сенаторами США Блюменталем і Гремом посилення санкцій проти Росії

Шмигаль обговорив із сенаторами США Блюменталем і Гремом посилення санкцій проти Росії

20:19 30.05.2025
Сенатор Блюменталь: Будь-який план закінчення цієї війни має гарантувати безпеку України

Сенатор Блюменталь: Будь-який план закінчення цієї війни має гарантувати безпеку України

20:19 30.05.2025
Сенатор Грем: Трамп дуже розчарований Путіним

Сенатор Грем: Трамп дуже розчарований Путіним

07:35 30.05.2025
Трамп розкритикував рішення Суду міжнародної торгівлі США щодо тарифів як "жахливе" та "політичне"

Трамп розкритикував рішення Суду міжнародної торгівлі США щодо тарифів як "жахливе" та "політичне"

09:34 29.05.2025
Американський суд визнав незаконними зовнішньоторговельні тарифи, запроваджені Трампом

Американський суд визнав незаконними зовнішньоторговельні тарифи, запроваджені Трампом

20:10 28.05.2025
Трамп заявляє, що не запроваджує антиросійські санкції, оскільки розраховує на швидке українське врегулювання

Трамп заявляє, що не запроваджує антиросійські санкції, оскільки розраховує на швидке українське врегулювання

20:08 28.05.2025
Трамп відкритий до ідеї зустрічі з Путіним і Зеленським

Трамп відкритий до ідеї зустрічі з Путіним і Зеленським

12:40 28.05.2025
Путін вимагає від Заходу письмових гарантій, що Україна ніколи не стане членом НАТО, - ЗМІ

Путін вимагає від Заходу письмових гарантій, що Україна ніколи не стане членом НАТО, - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував розмову з Ердоганом

Зеленський про зустріч з сенаторами США: Ми однаково розуміємо, що РФ намагається зробити з дипломатії посміховисько, потрібен додатковий тиск

Шмигаль обговорив із сенаторами США Блюменталем і Гремом посилення санкцій проти Росії

Сенатори Грем і Блюменталь зустрілися з Зеленським

Зеленський – главі МЗС Туреччини : Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч щодо перемовин була безрезультатною

ОСТАННЄ

Окупанти втратили 160 осіб на покровському напрямку - Генштаб

"Нова пошта" підбила підсумки структурної перебудови: створено команду реформаторів, а 800 співробітників залишили компанію

Зарівна: Повернення дітей є обов’язковою умовою будь-якого миру

До двох зросла кількість постраждалих через ворожий ракетний удар по передмістю Харкова - Синєгубов

Зеленський і Сибіга скоординували зустрічі з партнерами України по Євросоюзу наступного тижня

Зеленський анонсував розмову з Ердоганом

Прем’єр Болгарії підтвердив участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Одна людина постраждала внаслідок ракетного удара по передмістю Харкова

Умєров і глава МЗС Туреччини обговорили питання розвитку оборонної співпраці

Зеленський про зустріч з сенаторами США: Ми однаково розуміємо, що РФ намагається зробити з дипломатії посміховисько, потрібен додатковий тиск

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА