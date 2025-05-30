Інтерфакс-Україна
Події
21:08 30.05.2025

Прем’єр Болгарії підтвердив участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

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Прем’єр Болгарії підтвердив участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков підтвердив свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа.

"На запрошення президента України Володимира Зеленського я візьму участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа", - написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю

"Ми обговоримо такі ключові питання, як безпека в Чорному морі та післявоєнне відновлення України. Болгарія виступає рішуче за мир, стабільність та регіональне співробітництво", - додав він.

Раніше в цей день, Зеленський повідомляв, що Желязков прийняв його запрошення на саміт.

 

Теги: #болгарія #саміт

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