Умєров і глава МЗС Туреччини обговорили питання розвитку оборонної співпраці

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом "потенціал для розвитку оборонної співпраці", повідомляє Міністерство оборони.

"Вдячний Туреччині за послідовну підтримку, активну роль у посередництві та зусилля на шляху до справедливого миру", - сказав Умєров, якого цитує Міноборони у телеграм-каналі.

Фідан підтвердив, що Туреччина і надалі залишатиметься на стороні України та мирних зусиль.

Перший заступник міністра оборони Сергій Боєв окреслив ключові напрями, в яких Україна потребує підтримки: - інвестиції в оборонно-промисловий комплекс; - постачання техніки та систем ППО; - боєприпаси для протиповітряної оборони; - снаряди основних калібрів; - посилення наших далекобійних спроможностей.

"Маємо значний потенціал для розвитку оборонної співпраці з Туреччиною", - зазначив Умєров.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський доповів про оперативну обстановку на фронті. Ворог, попри значні втрати, не припиняє спроб наступальних дій.

"Крім того, поінформували турецьку делегацію про безпекову ситуацію. Представники розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов і генерал-майор Вадим Скібіцький відзначили, що росія нарощує зусилля: збільшує кількість особового складу, інтенсивність ударів по мирних містах, а також темпи виробництва озброєння. Це вкотре доводить: мета кремля незмінна — окупація України", - повідомив Умєров.

"Разом із моєю командою наголосив: Україна прагне миру. Ми готові до тривалого припинення вогню — та створення надійних гарантій безпеки, над якими вже працюємо з партнерами. Посилюючи Україну — гарантуємо надійний та тривалий мир", - підкреслив міністр оборони.