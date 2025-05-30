Сенатор Блюменталь: Будь-який план закінчення цієї війни має гарантувати безпеку України

Володимир Путін буде продовжувати свої дії не лише в Україні, якщо його не зупинити, будь-які плани щодо закінчення війни мають містити гарантії безпеки для України, заявив американський сенатор Річард Блюменталь (Демократична партія).

"Для нашої національної безпеки важливо зупинити кривавий, жорстокий наступ Росії, бо Путін продовжуватиме свої дії.

Якщо його не зупинити в Україні, він продовжуватиме боротьбу проти Польщі, Швеції, Фінляндії, тому будь-який план вирішення цього конфлікту має гарантувати безпеку України", - сказав він під час пресконфренції у Києві.

Він також зазначив, що багато американців не усвідомлюють, що переважна більшість військової техніки, яка надходить до України, насправді зараз виробляється в Америці американським виробництвом, що забезпечує робочі місця американським робітникам.

За його словами, БпЛА є "хвилею майбутнього", і Україна знаходиться у лідерах цих розробок.

Також сенатор зазначив, що Україна має величезний потенціал у сільськогосподарській галузі й у сфері цивільного виробництва.