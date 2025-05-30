Інтерфакс-Україна
Події
20:06 30.05.2025

ДБР знову затримало колишнього суддю Ємельянова, коли той виходив з суду, що звільнив його з-під варти

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ДБР знову затримало колишнього суддю Ємельянова, коли той виходив з суду, що звільнив його з-під варти

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова після ухвалення Печерським районним судом Києва рішення про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов'язання, повідомляють джерела агентства "Інтерфакс-Україна " у правоохоронних органах.

За словами джерела, Ємельянов домовився, щоб суддя Вищого антикорупційного суду повернув клопотання про продовження йому строку тримання під вартою до Печерського суду як таке, що не підсудне ВАКСу.

Своєю чергою суддя Печерського районного суду Києва Олена Бусик відреагувала на клопотання та ухвалила відповідне рішення у п’ятницю, 30 травня.

Водночас співробітники ДБР затримали Ємельянова в рамках іншого кримінального провадження за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах ворога.

Як повідомлялося, 3 березня 2021 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду за вчинення "істотного дисциплінарного проступку". Свого часу Ємельянов разом із дружиною фігурував у справі про "легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом".

У жовтні 2018 року ЗМІ повідомляли, що прокуратура Австрії підозрює Ємельянова і його дружину Світлану у вчиненні низки кримінальних злочинів. В цей же період Служба безпеки заявляла, що викрила суддю на фінансуванні терористичних організації в ОРДЛО. Однак офіційної підозри судді тоді не оголосили. У грудні суд відправив Ємельянова під арешт до 30 січня 2025 року без альтернативи внесення застави.

Теги: #ємельянов #суддя #затримання

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