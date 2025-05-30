Інтерфакс-Україна
Події
19:07 30.05.2025

Зеленський: Болгарія підтвердила участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа

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Зеленський: Болгарія підтвердила участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа

Президент України Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Болгарії Росена Желязкова взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, що буде присвячений безпековим питанням, зокрема у Чорному морі, та розвитку співпраці в різних сферах, повідомила пресслужба очільника Української держави.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим. Глава держави подякував за зустріч у Тирані 16 травня, під час якої вдалося обговорити багато важливих питань і щодо спільної безпеки, і щодо двосторонньої співпраці", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента у п'ятницю.

Повідомляється, що Зеленський запросив Желязкова взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. "Президент поінформував про країни, які вже підтвердили свою участь: буде високий рівень представництва. Глава держави також розповів про те, що під час саміту обговорюватимуть безпеку, зокрема і в Чорному морі, відновлення України після закінчення війни та розвиток співпраці в різних сферах", - зазначено у повідомленні.

Прем’єр-міністр Болгарії подякував за запрошення та підтвердив свою участь у саміті.

 

 

Теги: #болгарія #саміт #зеленський

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