Інтерфакс-Україна
Події
16:52 30.05.2025

В РФ заявляють, що росделегація буде в Стамбулі 2 червня з меморандумом та іншими пропозиціями про припинення вогню

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 Російська делегація на чолі з Володимиром Мединським прибуде до Стамбула для зустрічі з українськими учасниками переговорів 2 червня з проектом меморандуму та іншими пропозиціями про припинення вогню; про чиєсь посередництво не йдеться, передають у п'ятницю росЗМІ позицію МЗС.

Зазначається, також, що про турецьке або чиєсь ще посередництво не йдеться, а можливе прибуття до Стамбула представників США, Великої Британії, Німеччини та Франції, Москва на пов'язує "з двосторонніми російсько-українськими переговорами в Стамбулі".

Теги: #меморандум #стамбул #рф

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