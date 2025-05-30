Інтерфакс-Україна
Події
15:57 30.05.2025

Росіяни атакували дроном підрозділ ДСНС в Нікополі, без постраждалих – МВС

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Російські окупанти в п’ятницю, 30 травня, прицільно вдарили дроном по території підрозділу ДСНС у місті Нікополь Дніпропетровької області, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Унаслідок удару пошкоджено пожежне депо та пожежно-рятувальний автомобіль. Уже за десять хвилин росіяни завдали другого удару, цього разу влучивши по адміністративній будівлі", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі МВС.

Постраждалих серед рятувальників немає.

Теги: #дрон #нікополь #мвс

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