Росіяни атакували дроном підрозділ ДСНС в Нікополі, без постраждалих – МВС

Російські окупанти в п’ятницю, 30 травня, прицільно вдарили дроном по території підрозділу ДСНС у місті Нікополь Дніпропетровької області, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Унаслідок удару пошкоджено пожежне депо та пожежно-рятувальний автомобіль. Уже за десять хвилин росіяни завдали другого удару, цього разу влучивши по адміністративній будівлі", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі МВС.

Постраждалих серед рятувальників немає.