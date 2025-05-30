Інтерфакс-Україна
Події
15:52 30.05.2025

ГУР, ймовірно, вразило реактивний БпЛА "Дань-М" над Чорним морем

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ГУР, ймовірно, вразило реактивний БпЛА "Дань-М" над Чорним морем

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, ймовірно вразило новітній реактивний безпілотник "Дань-М" комплексом протиповітряної оборони власної розробки, повідомляє у п'ятницю ГУР.

"29 травня 2025 року для відбиття нічної ворожої атаки безпілотників на Одещину було успішно застосовано розроблений фахівцями ГУР МО України за підтримки іноземних партнерів мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, після виявлення російського дрона бійці Сил безпеки і оборони України завдали удару по цілі, було знищено ворожий новітній реактивний безпілотник, ймовірно "Дань-м", він "впав у Чорне море".

Як відомо з відкритих джерел, Р-73 (за класифікації НАТО: AA-11 Archer — "Лучник") — радянська керована ракета класу "повітря — повітря" малого радіуса дії з інфрачервоною системою самонаведення.

Раніше повідомлялось, РФ в четвер, 29 травня, атакувала українські населені пункти новим типом ударного реактивного БпЛА "Дань-М", повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. "Дань-М" – це реактивна мішень для тренування та перевірки ППО, яку в Росії переробили на ударний БпЛА. Час польоту даного типу БпЛА складає 25-40 хвилин, швидкість 400-750 км/год, висота польоту до 9 кілометрів, може запускатися з повітряних та наземних платформ.

Теги: #безпілотник_дань_м #гур_мо #чорне_море

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