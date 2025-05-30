Зеленський: Прем'єр Болгарії підтвердив свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.

"Запросив узяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Це важливий захід, на якому ми говоритимемо про безпеку всього нашого регіону, зокрема й безпеку Чорного моря, відновлення України після закінчення війни та нашу співпрацю в багатьох різних сферах", - написав Зеленський у соцмережі Х у п'ятницю.

За словами Зеленського, прем'єр-міністр підтвердив свою участь.

"Буде високий рівень представництва країн на саміті. Дякую", - додав президент.