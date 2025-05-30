Інтерфакс-Україна
Події
15:45 30.05.2025

Зеленський: Прем'єр Болгарії підтвердив свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

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Зеленський: Прем'єр Болгарії підтвердив свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.

"Запросив узяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Це важливий захід, на якому ми говоритимемо про безпеку всього нашого регіону, зокрема й безпеку Чорного моря, відновлення України після закінчення війни та нашу співпрацю в багатьох різних сферах", - написав Зеленський у соцмережі Х у п'ятницю.

За словами Зеленського, прем'єр-міністр підтвердив свою участь.

"Буде високий рівень представництва країн на саміті. Дякую", - додав президент.

Теги: #саміт_україна_південно_східна_європа #болгарія #зеленський

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