15:45 30.05.2025
Зеленський: Прем'єр Болгарії підтвердив свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.
"Запросив узяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Це важливий захід, на якому ми говоритимемо про безпеку всього нашого регіону, зокрема й безпеку Чорного моря, відновлення України після закінчення війни та нашу співпрацю в багатьох різних сферах", - написав Зеленський у соцмережі Х у п'ятницю.
За словами Зеленського, прем'єр-міністр підтвердив свою участь.
"Буде високий рівень представництва країн на саміті. Дякую", - додав президент.