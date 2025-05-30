Інтерфакс-Україна
Події
15:23 30.05.2025

УЧХ на Міжнародній виставці поділився досвідом в інформуванні про мінну небезпеку

1 хв читати
УЧХ на Міжнародній виставці поділився досвідом в інформуванні про мінну небезпеку
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) взяв участь в VIII Міжнародній спеціалізованій виставці ADDIT EXPO 3D – 2025.

“Цьогоріч виставка стала платформою не лише для демонстрації технологій, а й для обговорення актуальних викликів у сфері протимінної діяльності”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Команда департаменту гуманітарного доступу та захисту УЧХ поділилася своїм досвідом у питаннях поширення інформації серед населення про мінну небезпеку.

«Мінна загроза — одна з найнебезпечніших реальностей сучасної України. Саме тому Український Червоний Хрест щодня працює у 19 регіонах країни, проводячи інформаційні сесії з інформування про ризики вибухонебезпечних предметів та правил безпечнішої поведінки для всіх категорій населення», - зазначила керівник департаменту Світлана Авраменко.

Участь у таких заходах дозволяє налагоджувати професійні зв’язки з партнерами та державними структурами, отримувати доступ до інновацій, які можуть покращити процес гуманітарного реагування, розвивати нові підходи у сфері інформування населення щодо мінної небезпеки.

Виставка проходила  27 - 29 травня в Києві.

 

Теги: #виставка #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:44 29.05.2025
Автомобіль УЧХ натрапив на міну під час евакуації людей на Сумщині

Автомобіль УЧХ натрапив на міну під час евакуації людей на Сумщині

12:08 27.05.2025
Мобільні команди УЧХ проводять реабілітацію громадян у Полтавській області

Мобільні команди УЧХ проводять реабілітацію громадян у Полтавській області

17:43 26.05.2025
Стартував прийом заяв на участь у 4-й групі програми REDpreneurUA

Стартував прийом заяв на участь у 4-й групі програми REDpreneurUA

12:05 25.05.2025
УЧХ надає допомогу постраждалим на місцях російської атаки ракет на Україну

УЧХ надає допомогу постраждалим на місцях російської атаки ракет на Україну

15:28 24.05.2025
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки нічної російської повітряної атаки на Київ

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки нічної російської повітряної атаки на Київ

15:50 23.05.2025
Точицький виступив на відкритті виставки про Мазепу у Лаврі попри заяви Мінкультури про порушення в її організації

Точицький виступив на відкритті виставки про Мазепу у Лаврі попри заяви Мінкультури про порушення в її організації

11:47 23.05.2025
Ефективну модель медсестринства можна створити завдяки співпраці держави, профспільноти та гумсектору - Доценко

Ефективну модель медсестринства можна створити завдяки співпраці держави, профспільноти та гумсектору - Доценко

10:54 23.05.2025
У Лаврі відкривається присвячена Мазепі виставка, у Мінкультури не знають, як використовувалося охоронюване майно

У Лаврі відкривається присвячена Мазепі виставка, у Мінкультури не знають, як використовувалося охоронюване майно

14:08 22.05.2025
Волонтери УЧХ щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації

Волонтери УЧХ щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації

10:22 21.05.2025
УЧХ поділився досвідом роботи під час війни з колегами країн Балтії

УЧХ поділився досвідом роботи під час війни з колегами країн Балтії

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив переговорні позиції України за Кластерами 2 і 6 в рамках вступу в ЄС

Зеленський про удар по Харкову: Варто всім у світі не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства

Келлог: Росія нарощує сили на кордоні з Фінляндією

Харківщина під обстрілами: пожежі, руйнування та постраждалі

Харків зазнав атаки дронами "шахед": Пошкоджено тролейбусне депо та понад 30 житлових будинків

ОСТАННЄ

Росіяни атакували дроном підрозділ ДСНС в Нікополі, без постраждалих – МВС

ГУР, ймовірно, вразило реактивний БпЛА "Дань-М" над Чорним морем

Зеленський: Прем'єр Болгарії підтвердив свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Уряд продовжив експеримент з онлайн-видачі лісорубного квитка і сертифіката

Український меморандум містить 22 умови про припинення вогню на суші, на морі і в повітрі, та про його моніторинг – ЗМІ

Бюджетний комітет направив Раді проєкт постанови щодо трьох іноземних експертів ДРЕ для відбору членів РП

За наявності підстав голову департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург притягнуть до дисципвідповідальності - відповідь на петицію

Кабмін ухвалив порядок знищення неякісної гуманітарної допомоги

Зеленський прийняв главу МЗС Туреччини в Києві

Голова Держкіно Осіпов задекларував 2,3 млн грн доходів за 2024р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА