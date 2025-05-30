УЧХ на Міжнародній виставці поділився досвідом в інформуванні про мінну небезпеку

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) взяв участь в VIII Міжнародній спеціалізованій виставці ADDIT EXPO 3D – 2025.

“Цьогоріч виставка стала платформою не лише для демонстрації технологій, а й для обговорення актуальних викликів у сфері протимінної діяльності”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Команда департаменту гуманітарного доступу та захисту УЧХ поділилася своїм досвідом у питаннях поширення інформації серед населення про мінну небезпеку.

«Мінна загроза — одна з найнебезпечніших реальностей сучасної України. Саме тому Український Червоний Хрест щодня працює у 19 регіонах країни, проводячи інформаційні сесії з інформування про ризики вибухонебезпечних предметів та правил безпечнішої поведінки для всіх категорій населення», - зазначила керівник департаменту Світлана Авраменко.

Участь у таких заходах дозволяє налагоджувати професійні зв’язки з партнерами та державними структурами, отримувати доступ до інновацій, які можуть покращити процес гуманітарного реагування, розвивати нові підходи у сфері інформування населення щодо мінної небезпеки.

Виставка проходила 27 - 29 травня в Києві.