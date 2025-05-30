Інтерфакс-Україна
Події
14:42 30.05.2025

Зеленський прийняв главу МЗС Туреччини в Києві

1 хв читати
Зеленський прийняв главу МЗС Туреччини в Києві
Фото: https://x.com/MFATurkiye/status/1928409219113349185

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан був прийнятий президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Про це повідомили у МЗС Туреччини у соцмережі Х.

Раніше Фідан, який прибув до України одразу після візиту до Москви, провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою. На пресконференції він повідомив, що матиме зустріч із Зеленським та представниками українського уряду, а також кримськими татарами, про підтримку яких неодноразово заявляла Анкара.

Теги: #візит #фідан #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:45 30.05.2025
Зеленський: Прем'єр Болгарії підтвердив свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Зеленський: Прем'єр Болгарії підтвердив свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

13:14 30.05.2025
Глава МЗС Туреччини: Членство України в НАТО не обговорювалося під час візиту до РФ

Глава МЗС Туреччини: Членство України в НАТО не обговорювалося під час візиту до РФ

12:47 30.05.2025
Зеленський про удар по Харкову: Варто всім у світі не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства

Зеленський про удар по Харкову: Варто всім у світі не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства

12:31 30.05.2025
Сибіга: Глава МЗС Туреччини проінформував про почуте в Москві

Сибіга: Глава МЗС Туреччини проінформував про почуте в Москві

12:23 30.05.2025
Сибіга: Чекаємо на "меморандум" від російської сторони, щоб наша делегація мала повноваження для обговорення позицій

Сибіга: Чекаємо на "меморандум" від російської сторони, щоб наша делегація мала повноваження для обговорення позицій

19:27 29.05.2025
Москва не передала Україні та партнерам свій тзв меморандум - Зеленський

Москва не передала Україні та партнерам свій тзв меморандум - Зеленський

19:20 29.05.2025
Зеленський: Готуємо ще зустрічі на цьому тижні

Зеленський: Готуємо ще зустрічі на цьому тижні

17:48 29.05.2025
МЗС: Сибіга проведе переговори з турецьким колегою у Києві, очікуємо на змістовну зустріч

МЗС: Сибіга проведе переговори з турецьким колегою у Києві, очікуємо на змістовну зустріч

01:15 29.05.2025
Посольство України в Німеччині спростувало інформацію про передчасність завершення візиту Зеленського до Берліна

Посольство України в Німеччині спростувало інформацію про передчасність завершення візиту Зеленського до Берліна

23:07 28.05.2025
Інформація Spiegel про дострокове завершення візиту Зеленського у Німеччину не відповідає дійсності - джерела

Інформація Spiegel про дострокове завершення візиту Зеленського у Німеччину не відповідає дійсності - джерела

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив переговорні позиції України за Кластерами 2 і 6 в рамках вступу в ЄС

Зеленський про удар по Харкову: Варто всім у світі не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства

Келлог: Росія нарощує сили на кордоні з Фінляндією

Харківщина під обстрілами: пожежі, руйнування та постраждалі

Харків зазнав атаки дронами "шахед": Пошкоджено тролейбусне депо та понад 30 житлових будинків

ОСТАННЄ

Росіяни атакували дроном підрозділ ДСНС в Нікополі, без постраждалих – МВС

ГУР, ймовірно, вразило реактивний БпЛА "Дань-М" над Чорним морем

Уряд продовжив експеримент з онлайн-видачі лісорубного квитка і сертифіката

Український меморандум містить 22 умови про припинення вогню на суші, на морі і в повітрі, та про його моніторинг – ЗМІ

Бюджетний комітет направив Раді проєкт постанови щодо трьох іноземних експертів ДРЕ для відбору членів РП

УЧХ на Міжнародній виставці поділився досвідом в інформуванні про мінну небезпеку

За наявності підстав голову департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург притягнуть до дисципвідповідальності - відповідь на петицію

Кабмін ухвалив порядок знищення неякісної гуманітарної допомоги

Голова Держкіно Осіпов задекларував 2,3 млн грн доходів за 2024р

РФ, незважаючи на санкції, зберігає можливості виготовляти балістичні ракети – ЦПД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА