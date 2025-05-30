РФ, незважаючи на санкції, зберігає можливості виготовляти балістичні ракети – ЦПД

Росія продовжує робити ставку на балістичні ракети, отримуючи їх від КНДР та виробляючи самостійно, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко.

"Якщо говорити про цифри, то на травень 2025 року ворог має можливість виробляти приблизно 60 ракет "Іскандер-М" щомісяця, попри дію режиму санкцій і ускладнене виготовлення. Відповідно, можливості ворога виготовляти є, і ставка на балістику - вона очевидна, а не на крилаті ракети. Хоча запас крилатих ракет у ворога також достатній. Тут немає що приховувати", - розповів Коваленко в ефірі телемарафону.

Він додав, що Росія продовжує отримувати балістичні ракети від КНДР.

"Можемо взяти, наприклад, цифру, що ворог отримав за останній час лише 350 балістичних ракет КН-23 з КНДР. І для цього ворогу необов'язково їх виробляти, навіть вони все ж таки отримують ці балістичні ракети безпосередньо з КНДР", - наголосив він.