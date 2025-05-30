Кабмін унормував надання на 1 рік відстрочки від мобілізації педпрацівникам

Кабінет міністрів України унормував надання на один рік відстрочки від мобілізації педагогічним (науково-педагогічним) працівникам, які здійснюють педагогічну, наукову, науково-педагогічну діяльність у закладах освіти.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідним рішенням, ухваленим на засіданні уряду у п'ятницю, внесені зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, в частині вдосконалення процедури надання відстрочки на період дії особливого стану в Україні.

Уточнено, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період науковим і науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, надається строком на 1 рік, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений указом Президента України чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

Зазначається, що у разі продовження строку проведення мобілізації, для продовження відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, вищезазначені військовозобовʼязані не раніше ніж за 1 тиждень до завершення попереднього встановленого указом президента строку проведення мобілізації, подають до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (відокремлених відділів) довідку про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці.