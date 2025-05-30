Інтерфакс-Україна
Події
10:47 30.05.2025

Фінляндія виділить до EUR20 млн на підтримку реформи старшої школи в Україні

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Фінляндія виділить до EUR20 млн на підтримку реформи старшої школи в Україні

Україна і Фінляндія підписали угоду про підтримку реформи старшої школи в Україні із загальним обсягом фінансування з боку Фінляндії до 20 млн євро.

"Кабінет міністрів України та уряд Фінляндської Республіки підписали угоду про реалізацію програми "Навчаємося разом 2", спрямованої на підтримку "Профільної": реформи старшої школи в Україні. Загальний обсяг фінансування з боку Фінляндії становить до 20 млн євро. Програму реалізовуватимуть упродовж 2025–2029 років", - йдеться у повідомлення міністерства.

Підтримка уряду Фінляндії буде зосереджена на розвитку академічного спрямування старшої школи. Зокрема, програма передбачає професійний розвиток вчителів і директорів закладів освіти — набуття знань та умінь, які забезпечують упровадження якісного компетентнісного навчання відповідно до принципів НУШ; підтримку шкіл у розробленні освітніх програм за обраними профілями; створення та впровадження соціальних програм для підтримки педагогічних працівників, адміністративного персоналу закладів освіти та учнів із застосуванням травма-інформованого підходу до організації та провадження освітнього процесу.

Очікується, що у середньостроковій перспективі реалізація програми "Навчаємося разом 2" поліпшить якість академічної профільної середньої освіти, підвищить її доступність, сприятиме трансформації змісту освіти на основі компетентнісного підходу.

Теги: #україна #підтримка #освіта #фінляндія

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