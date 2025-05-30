Кількість постраждалих через масований удар БпЛА по Харкову зросла до трьох

Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок нічного масованого удару ворожих безпілотників по Харкову збільшилася з 1 до 3, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Ще двоє людей звернулися по допомогу до лікарів у Харкові. Внаслідок сьогоднішньої атаки ворожими БпЛА гострої реакції на стрес зазнали 61-річна та 84-річна жінки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв, що внаслідок масованого удару БпЛА по місту постраждала 61-річна жінка.