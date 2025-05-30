Інтерфакс-Україна
Події
08:43 30.05.2025

Кількість постраждалих через масований удар БпЛА по Харкову зросла до трьох

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Кількість постраждалих через масований удар БпЛА по Харкову зросла до трьох
Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок нічного масованого удару ворожих безпілотників по Харкову збільшилася з 1 до 3, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Ще двоє людей звернулися по допомогу до лікарів у Харкові. Внаслідок сьогоднішньої атаки ворожими БпЛА гострої реакції на стрес зазнали 61-річна та 84-річна жінки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв, що внаслідок масованого удару БпЛА по місту постраждала 61-річна жінка.

 

Теги: #постраждалі #харківська_область #обстріли

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