Сили оборони знешкодили 56 із 90 БпЛА

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Сили оборони в ніч на пʼятницю знешкодили 56 ударних безпілотники типу Shahed із 90, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 26 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться у повідомленні в телеграм.

Всього окупаційна армія РФ застосувала по території України 90 ударних БпЛА та дронів інших типів.

"ніч на 30 травня (із 22.50 29 травня) противник атакував 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – рф", - повідомляють в ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.