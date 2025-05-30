Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 74 од. автотехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів, 1 танк, 2 бронемашини, 35 артсистем, 71 БПЛА, а також 74 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в телеграм-каналі ранком пʼятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 986080 (+1140) осіб, танків ‒ 10865 (+1) од, бойових броньованих машин ‒ 22647 (+2) од, артилерійських систем – 28421 (+35) од, РСЗВ – 1398 (+1) од, засоби ППО ‒ 1172 (+1) од, літаків – 372 (+0) од, гелікоптерів – 336 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38070 (+71), крилаті ракети - 3265 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 50089 (+74) од, спеціальна техніка ‒ 3902 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.