Інтерфакс-Україна
Події
07:35 30.05.2025

Трамп розкритикував рішення Суду міжнародної торгівлі США щодо тарифів як "жахливе" та "політичне"

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Трамп розкритикував рішення Суду міжнародної торгівлі США щодо тарифів як "жахливе" та "політичне"

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував рішення Суду міжнародної торгівлі, який скасував його тарифи, назвавши його "жахливим" і закликав Верховний суд швидко його скасувати.

"Рішення Міжнародного торгового суду США є настільки неправильним і настільки політичним! Сподіваємося, що Верховний суд ШВИДКО і РІШУЧЕ скасує це жахливе рішення, яке загрожує країні", — написав Трамп у Truth Social.

Він підкреслив, що завдяки тарифам у США почали надходити трильйони доларів, і висловив невдоволення роботою Федералістського товариства, яке рекомендувало йому суддів, заявивши про "погану пораду".

Трамп також назвав рішення суду загрозою президентській владі: "Якщо це рішення залишиться чинним, це повністю знищить президентську владу — президентство ніколи не буде таким, як раніше!".

За його словами, це рішення віталося всіма країнами світу, окрім США, і загрожує фінансовій безпеці країни.

 

Теги: #суд #трамп #сша #тарифи

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