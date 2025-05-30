Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, двоє загиблих та пʼятеро поранених - Федоров

Впродовж доби, внаслідок ворожих обстрілів у Пологівському та Василівському районах загинули дві особи, ще п’ятеро отримали поранення, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

За його словами, за минулу добу окупанти здійснили 507 ударів по 17 населених пунктах регіону. Ворог провів 41 авіаційний обстріл по Степногірську, Кам’янському, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Копаням, Новоселівці, Малинівці, Верхній Терсі, Ольгівському та Гуляйпільському.

Крім того, 301 безпілотник різної модифікації, переважно FPV, атакував Біленьке, Приморське, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. Один обстріл із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) припав на Новоданилівку.

Також було завдано 164 артилерійських ударів по територіях Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Іван Федоров зазначив: "Надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об’єктів інфраструктури".

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19983