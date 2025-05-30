Внаслідок атаки дронів по селу Василів Хутір на Харківщині поранено 8 осіб, серед них дві дитини - Синєгубов

Внаслідок атаки ворожих ударних дронів по селу Василів Хутір Чугуївської громади Харківської області постраждали щонайменше 8 осіб, серед них – двоє 16-річних дітей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог атакував ударними дронами с. Василів Хутір Чугуївської громади. На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі вночі пʼятниці.

Джерело: https://t.me/synegubov/14594