Інтерфакс-Україна
Події
23:36 29.05.2025

США на Радбез ООН: Якщо РФ вирішить продовжувати війну, нам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль, Путін має прийняти угоду

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Якщо Росія прийме "неправильне рішення продовжувати катастрофічну війну", Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від переговорних зусиль щодо миру, заявив виконуючий обов'язки заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі.

"Якщо Росія прийме неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль для припинення цього конфлікту. Щоб було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовимося від наших принципів чи наших друзів. Швидше, ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату", - сказав він на Радбезі ООН у четвер.

Келлі підкреслив, що якщо Росія та Україна справді зацікавлені в мирі, Сполучені Штати співпрацюватимуть з обома сторонами, з європейськими партнерами та з Організацією Об'єднаних Націй, щоб допомогти досягти цієї мети, починаючи зі змістовного припинення вогню.

"Але ми наполягатимемо на тому, щоб обговорення мирних питань обома сторонами проводилося добросовісно", - сказав Келлі.

Водночас він наголосив, що президент США Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що Вашингтон хочемо співпрацювати з Росією, зокрема над мирною ініціативою.

"Угода, яка пропонується зараз, є найкращим можливим результатом для Росії. Президент Путін повинен укласти угоду", - наголосив Келлі.

Він додав, що США закликають "як Росію, так і Україну прийняти складне, історичне рішення прагнути миру".

"Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажає цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки", - додав представник США.

Теги: #рф #оон #переговори #сша

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