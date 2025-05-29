У Закарпатській області стався напад на прикордонників, відкрито кримінальне провадження – Нацполіція

У селищі Великий Березний Ужгородського району Закарпатської області місцевий житель напав на співробітників Державної прикордонної служби України, які перебували при виконанні службових обов’язків.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області, подія сталася близько 19:00 у одному з місцевих поселень.

"На місці правоохоронці встановили особу, яка камінням нанесла тілесні ушкодження двом співробітникам ДПСУ. Останні перебували при виконанні службових обовʼязків та, за отриманою інформацією, здійснювали заходи щодо ймовірного факту організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, місцеві жителі підбурювали інших до протиправних дій, залучаючи жінок та неповнолітніх. У прикордонників та їхній службовий транспорт почали жбурляти каміння та цеглини.

З метою захисту життя і здоров’я співробітники ДПСУ застосували заходи фізичного впливу та спецзасоби, зокрема пристрої для відстрілу гумових куль.

Одну особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Джерело: https://zk.npu.gov.ua/news/politsiia-zakarpattia-rozsliduie-napad-na-spivrobitnykiv-dpsu