23:10 29.05.2025
Двоє людей поранені внаслідок атаки FPV-дрона в Запорізькій області – ОВА
У результаті атаки ворожого FPV-дрона у Степногірській громаді Запорізької області поранено двох людей, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"49-річний чоловік та його 25-річний син дістали поранень у Приморському. По їхній автівці поцілив ворожий дрон. Постраждалим надається необхідна медична допомога", – написав Федоров у своєму телеграм-каналі ввечері четверга.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19969