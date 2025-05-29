Двоє людей поранені внаслідок атаки FPV-дрона в Запорізькій області – ОВА

У результаті атаки ворожого FPV-дрона у Степногірській громаді Запорізької області поранено двох людей, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"49-річний чоловік та його 25-річний син дістали поранень у Приморському. По їхній автівці поцілив ворожий дрон. Постраждалим надається необхідна медична допомога", – написав Федоров у своєму телеграм-каналі ввечері четверга.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19969