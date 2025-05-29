Інтерфакс-Україна
Події
23:10 29.05.2025

Двоє людей поранені внаслідок атаки FPV-дрона в Запорізькій області – ОВА

1 хв читати

У результаті атаки ворожого FPV-дрона у Степногірській громаді Запорізької області поранено двох людей, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"49-річний чоловік та його 25-річний син дістали поранень у Приморському. По їхній автівці поцілив ворожий дрон. Постраждалим надається необхідна медична допомога", – написав Федоров у своєму телеграм-каналі ввечері четверга.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19969

Теги: #поранені #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 29.05.2025
Внаслідок атаки РФ по Пологівському району відомо про двох загиблих та трьох поранених

Внаслідок атаки РФ по Пологівському району відомо про двох загиблих та трьох поранених

08:27 29.05.2025
РФ атакувала КАБами Пологівський район, під завалами є люди

РФ атакувала КАБами Пологівський район, під завалами є люди

11:37 28.05.2025
У Запорізькій області функціонують вісім підземних шкіл, до кінця року їх буде 25

У Запорізькій області функціонують вісім підземних шкіл, до кінця року їх буде 25

07:58 28.05.2025
Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий - Федоров

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий - Федоров

07:24 27.05.2025
Окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області

Окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області

07:23 24.05.2025
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих - ОВА

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих - ОВА

21:35 22.05.2025
Одну людину поранено внаслідок атаки ворожого дрона в Запорізькій області – ОВА

Одну людину поранено внаслідок атаки ворожого дрона в Запорізькій області – ОВА

07:31 22.05.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

06:44 22.05.2025
Окупанти обстріляли прифронтові громади Запорізької області – Федоров

Окупанти обстріляли прифронтові громади Запорізької області – Федоров

07:20 21.05.2025
Окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

Окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Москва не передала Україні та партнерам свій тзв меморандум - Зеленський

Зеленський: Готуємо ще зустрічі на цьому тижні

Група DCH бізнесмена Ярославського заявляє про обшуки Нацполіції без санкції суду

ЗАЕС рекордні три тижні залишається на одній лінії живлення, перспективи відновлення іншої незрозумілі – Гроссі

Радбез ООН сьогодні скликає важливе засідання за ініціативою України

ОСТАННЄ

ООН: замість кроків до миру ми стали свідками жорстокого сплеску масштабних російських атак по всій Україні

ООН: Смертність серед цивільних у першому кварталі цього року на 59% вища, ніж за аналогічний період 2024 року

"Нафтогаз" та ORLEN домовилися про стратегічну співпрацю – меморандум

Єрмак провів розмову з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії щодо підготовки до перемовин із РФ

З початку доби Сили оборони відбили 119 ворожих атак - Генштаб

США сподіваються на прямі переговори між Україною та РФ, але ще не вирішили, чи братимуть у них участь – Білий Дім

Росіяни вдарили Х-35 по цивільному підприємству на Харківщині - прокуратура

Оперативна обстановка в Сумській області складна, але контрольована, за добу евакуювалося 50 людей

IT-коаліція залучила майже EUR1,1 млрд на підтримку України – Міноборони

У Києві на минулому тижні працювала британсько-українська торговельна місія, Велика Британія надає Україні промислову підтримку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА